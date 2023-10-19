لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة إلى مجمع الشفاء الطبي «فيديو»

لليوم الـ13 على التوالي، تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضرباتها الوحشية إلى قطاع غزة، وقصفت قبل قليل كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد طفلة وسقوط إصابات.

قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انهيار مبنى تابع لـ كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية وحدوث إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس جراء غارات إسرائيلية.

استشهاد طفلة فلسطينية

وأسفر قصف كنيسة الروم الآرثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة عشرات آخرين، وذلك قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين، بحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة» الإخبارية.

لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي

ونشر التليفزيون الفلسطيني مقطع فيديو يوضح لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذوكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مُحزنة لشدة الإصابات.