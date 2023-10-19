عاجل.. أول مشاهد من كنيسة الروم الأرثوذوكس بعد قصفها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة، وتسببت غارات الطائرات الإسرائيلية في وقوع إصابات كبيرة، بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة؛ ونستعرض أول صور من كنيسة الروم الأورثوذوكس بعد قصفها.

قصف كنيسة الروم الأورثوذوكس بطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، انهيار مبنى تابع لـ كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة، جراء غارات إسرائيلية، تسببت في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذوكس.

أول صور من كنيسة الروم الأورثوذوكس بعد قصفها على يد جيش الاحتلال

وجاءت صور كنيسة الروم الأورثوذوكس بعد قصفها على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤسفة ومُحزنة، لا سيما مع استمرار الانتهاكات الوحشية لجيش الكيان الإسرائيلي ضد أهالي غزة.

استشهاد طفلة فلسطينية

وبحسب ما كشفته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أسفر قصف كنيسة الروم الأورثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد طفلة وإصابة عشرات آخرين.