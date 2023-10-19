إيمان العاصي: هاستناكم بكرة أمام المنصة دعمًا للقضية الفلسطينية

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن مشاركتها في وقفة تضامنية، غدًا الجمعة، أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، وذلك دعمًا الفلسطينية.

وقالت إيمان العاصي، في مقطع فيديو، «دعمًا للقضية الفلسطينية، إنّ شاء الله نتجمع بكرة عند النصب التذكاري في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة، رافضين كل الانتهاكات اللي بتحصل في حق الشعب الفلسطيني، داعمين لكل قرارات الحكومة المصرية فلسطين حرة».

كما دعا الفنان كريم فهمي، جمهوره وزملاءه الفنانين وغيرهم، بالمشاركة في الوقفة التضامنية، غدًا عقب صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، قائلًا: «أشوفكم بكرة».

وقال كريم فهمي، في مقطع فيديو له: «كلنا في حالة حزن كبير أوي، من اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين بكره بعد الصلاة في المنصة، هنعمل واقفة كبيرة، بدعو كل واحد وكل الفئات سواء ممثلين أو غيره، ننزل في المنصة نوصل صوتنا لإخواتنا في فلسطين نقولهم إحنا معاكم، وإن شاء الله ربنا قادر على كل ظالم».