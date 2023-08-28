في عيد ميلادها الـ38.. ماذا قالت إيمان العاصي عن الحب والزواج؟

تحتفل الفنانة إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ 38، بعد النجاح الكبير الذ حققته مؤخراً خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الجزء الأول، أمام الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي.

إيمان العاصي تتحدث عن الحب في حياتها

وقد سبق وتحدثت الفنانة إيمان العاصي في تصريحات تلفزيونية عن فكرة الزواج والحب في حياتها قائلة، إنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديق يؤنسها الوحدة، وأنها بالفعل أحبت مرتين بعد طلاقها، ولكنها رفضت الزواج من الشخص الأول بسبب ابنتها رغم أنه كان به مواصفات تحبها لكنها رأت أنهما غير مناسبين، أما الثاني فرفضته لأنه يكذب كثيرا.

آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي

حصلت الفنانة إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور من مهرجان القاهرة للدراما في بالعلمين الجديدة، عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومنة فضالي ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وجوري بكر، وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.