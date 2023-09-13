إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور برفقة ابنتها ريتاج

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بأحدث صورة لها رفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ظهور إيمان العاصي رفقة ابنتها

وظهرت إيمان العاصي صورتها مع ابنتها ريتاج عبر ستوري صفحتها الشخصية، أمام المرآة بإطلالة صيفية متميزة، حيث ساد عليها اللون الأسود.

آخر أعمال إيمان العاصي

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم «فارس» وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول «فارس» الذي يجسده أحمد زاهر و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

أما في الدراما فكانت إيمان قد شاركت في مسلسل جعفر العمدة الذى عرض في دراما رمضان الأخيرة ودار في إطار شعبي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفي لمدة 20 عامًا.