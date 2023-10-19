أستاذ قانون: قصف إسرائيل كنيسة الروم بغزة جريمة حرب نصت عليها اتفاقية جنيف

علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي على قصف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة منذ قليل، قائلاً: «إن ما يقوم به الاحتلال صورة من صور جرائم الحرب الكبرى، التي عددتها اتفاقية جنيف سنة 1949 التي تنص على أنه لا يجوز الاعتداء على المدنيين أو تجويعهم أو وضعهم تحت حصار»، مؤكدا أن غزة أصبحت الآن بمثابة سجن كبيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنيسة لجأ لها المدنيون للاحتماء من الاحتلال الذي دمر منازلهم، مؤكدا على ضرورة عقد المسئولية الجنائية على إسرائيل في كل ما تقوم به.

ونوه أستاذ القانون الجنائي، إلى أن ما تقوم به إسرائيل حاليا يأتي تحت غطاء أمريكي بريطاني، مشدداً على ضرورة وجود ردع قوي وواضح وصريح من مجلس الأمن تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة من أعمال دامية.