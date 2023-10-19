خالد أبو بكر يشيد باصطفاف الشعب المصري خلف قيادته لدعم القضية الفلسطينية

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بمشاهد الاصطفاف الوطني للشعب المصري من نقابات ومواطنين و أحزاب، ونواب، قائلًا إن هذا الاصطفاف الوطني بالداخل يطمئن المصريين ويخيف الأعداء.

المجتمع المصري

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من المصريين في الشوارع المصرية تأكيدًا على وقوف المجتمع المصري لدعم الفلسطينيين، ووقوفًا خلف القيادة السياسية المصرية.

العواصم الأوروبية

وشدد خالد أبو بكر، على أن موقف المصريين سيكون له أثر كبير في تعديل مواقف متخذي القرار في العواصم الأوروبية، معقبًا: «الشوارع المصرية ستنتفض خلف قائدها لدعم القضية الفلسطينية، وهذه رسالة دولية من المصريين للعالم بأكمله، بأنه وقت الجد المصريين واحد، وستتأثر العواصم الأوروبية والغربية بشكل كبير إذا استمر الوضع على حاله».