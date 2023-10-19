معلومات عن كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة.. تبعد أمتار عن مستشفى المعمداني

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس «القديس بروفيريوس» في غزة، والتي لجأ إليها مئات من النازحين، حيث تبعد عدة أمتار عن مستشفى المعمداني التي تم قصفها مؤخرًا وراح ضحيتها مئات الشهداء من الأطفال والنساء، في واقعة مفجعة حدثت قبل ساعات، لتستعرض وكالة وفا الفلسطينة كل ما يتعلق بهذه الكنيسة بعد القصف الأخير الذي تعرضت له.

معلومات عن كنيسة الروم الأرثوذكس

أدى القصف الأخير الذي تعرضت له كنيسة الروم الأرثوكس في غزة، لاستشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى وقوع أضرارا مادية جسيمة لحقت بأجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيس.

معلومات عن كنيسة الروم الأرثوكس في غزة:

- تقع كنيسة الروم الأرثوذكس على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

- تتبع كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

- تعتبر كنيسة الروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم.

- يعود تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس، البناء الأصلي إلى عام 425 م.

- تم تجديد كنيسة الروم الأرثوذكس عام 1856.

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، انهيار مبنى تابع لكنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة، جراء غارات إسرائيلية، تسببت في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بها، إلى جانب وقوع إصابات كبيرة، صنفت بعضها بالخطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة.

وبحسب ما كشفته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أسفر قصف كنيسة الروم الأورثوذوكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد طفلة وإصابة عشرات آخرين.