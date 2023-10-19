شهود عيان يروون لحظات قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة (فيديو)

صراخ وعويل شهده المستشفى الذي نقل إليه مصابي مبنى كنيسة الروم الأورثوذكس، الذي جرى استهدافه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد 48 ساعة فقط من قصف المستشفى المعمداني والمجزرة التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة.

قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، حديث شهود عيان، والذي قال إن الكنيسة انهارت عليهم، ولم يبقى أحد بأمان: «المبنى انهار، مفيش حد عايش، كنيسة الروم مستهدفة، وبها تجمع المسيحيين، لا فيها سلاح ولا فيها شيء».

شود عيان يروون لحظة قصف الكنيسة

وأكد شاهد عيان أن الكنيسة التي بُنيت منذ 2000 عام، أصبحت كوم حطام على الأرض بعد استهدافها من قِبل قوات الاحتلال: «الكنيسة اليهود نزلوها، أطفال كتير مفقدين، كان فيها أكثر من 1500 واحد، كلهم مسيحيين، المسيحيين خلصوا».

وبكلمات مؤثرة عبر شاهد عيان آخر، أن الاحتلال الإسرئيلي قصف منزله وذهب للإقامة في الكنسية: «الاحتلال قصفوا بيتي وجينا نقعد في الكنسية ونحتمى بها ودلوقتي مفيش مكان نقعد فيه وفين نروح ومفيش مكان نسكن فيه».

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرئيلي كنيسة الروم الأرثوذكس منذ قليل، وكان من ضمن المصابين نساء وأطفال، وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انهيار مبنى تابع للكنيسة، التي تقع وسط مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية وحدوث إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بها.