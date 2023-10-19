القصة الكاملة لقصف إسرائيل ثالث أقدم كنيسة في العالم بغزة.. احتمى بها المسلمون

ذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف كنيسة «القديس بروفيريوس» التابعة للأقباط الأورثذكس، في حي الزيتون جنوب غزة، ونتج عنه استشهاد طفلة وإصابة العشرات، بنفس الحي الذي تقع فيه مستشفى المعمداني التابع للكنيسة، والذي جرى استهدافه في وقت سابق بقصف جوي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص.

إسرائيل استعدت للقصف بإجلاء المسنين

بدأت إسرائيل مساء اليوم الخميس في إجلاء المسنين وغير القادر للوصول إلى الملاجئ من سكان مدينة عسقلان بحسب هيئة البث الإسرائيلية، استعداد لتنفيذ الضربة على الكنيسة، في الوقت الذي أعلن الجيش اللبناني سحب وتأمين المدنيين والصحفيين الذين كانوا محاصرين قرب موقع إسرائيلي عند الحدود الجنوبية، ليتحول انتباه إسرائيل إلى الكنيسة التي كنت هدفا سهلا لإسرائيل بسبب وقوعها في محيط الكنيسة المعمدانية.

وذكر مراسل، وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى وقوع أضرارا مادية بأجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة

وانهار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يضم عددا من العائلات الفلسطينية، المسيحية والمسلمة، التي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن «مكان آمن».

ما قصة الكنيسة التي قصفتها إسرائيل ولماذا هذا التوقيت ؟

كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425 م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856، وتستهدف إسرائيل المدارس والكنائس والمستشفيات باعتبارها أماكن آمنة يتواجد فيها المصابين لتلقى العلاج في ظل القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 13، انهارت فيه أحياء بالكامل، وقُتل فلسطين مسئولين رسميين، وأطفال ونساء، دون الالتفات إلى أي مطالبات بالتهدئة في الوقت الحالي بالتوازي مع منعها من إدخال المساعدات الطبية والغذائية عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين.

وتطور الأمر إلى ضرب المعبر من الناحية الفلسطينية 4 مرات بحسب تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري منذ أيام، ويأتي هذا القصف قبل ساعات من إعلان الأمم المتحدة اتفاقها مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح غدا الجمعة، لذا تعمل إسرائيل على استغلال هذه الساعات قبل التوقف لإدخال المساعدات لإحداث أكبر خسائر في صفوف المقاومة الفلسطينية، التي قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى.