متحدث منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين بغزة

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، من أمام معبر رفح، إن اليوم بالنيابة عن منتدى شباب العالم ومن أمام معبر رفح، نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين في غزة، ونشعر بالحزن تجاه خسائر الأرواح البريئة، وإزاء أعمال العنف التي أدت إلى خسائر فادحة في هذه المنطقة.

جريمة قصف المستشفى المعمداني

وأضافت أنه لمن دواعي قلقنا الكبير أيضًا القصف الأخير الذي استهدف المستشفى المعمداني، «استهداف مثل هذا المرفق الطبي الحيوي لا ينتهك القانون الدولي الإنساني فحسب، بل إنه يحرم أيضًا سكان غزة من الوصول الى الرعاية الطبية الأساسية التي تشتد الحاجة اليها وقت الأزمة».

وتابعت «في هذا الوقت العصيب من الاحتياج والأزمة، ينتظر السكان في غزة بفارغ الصبر وصول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح للوصول اليهم، وإنني إذ أحث المجتمع الدولي على التسهيل والسماح بوصول جميع الاحتياجات والخدمات الأساسية من الغذاء والماء والرعاية الصحية الطبية اللازمة لمساعدة شعبنا في غزة».

ندعم الرئيس السيسي لوقف العدوان على غزة

وأكملت «باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام فإننا ندعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته ومبادئ حقوق الإنسان خاصة الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة».

واستكملت «يجب على العالم أن يقف معًا لضمان كرامة وحماية كل فرد بغض النظر عن جنسيته، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، دعونا نتحد معًا كمجتمع دولي، كما أن العالم يستحق مستقبلًا نتحد فيه من أجل الإنسانية».