إسماعيل هينة: نشكر العرب خاصة مصر وأدعو لنفير عام الجمعة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، جماهير الأمة الإسلامية للخروج في مظاهرات حاشدة غداً الجمعة 20 أكتوبر، تحت عنوان «ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل»، مشيداً بالموقف العربي والإسلامي، وخصوصاً الموقف المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين.

لا يجب ترك العدو يستبيح القدس والأقصى

وتابع «هنية»، بحسب كلمة مصورة بثتها وسائل الإعلام الفلسطينية: «لا يجوز أن نترك هذا العدو يستبيح القدس والأقصى ودماء شعبنا، وأشيد بالحركة الشعبية الجماهيرية، التي خرجت على مدى الأيام الماضية، والتي صدحت بأن غزة ليست وحدها».

أهلنا في غزة يواجهون كارثة إنسانية

وتابع بقوله: «أكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته، وطالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها اليوم في كارثة إنسانية»، وواصل قائلاً إن «حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني فيهم من الإنسانية والأخلاق والقيم ما يتفوق على المحتل».