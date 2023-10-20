بينها القنبلة الغبية.. أسلحة استخدمها جيش الاحتلال في قصف غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرئيلي تستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية التي يفعلها، كان آخرها قصف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط المدينة غزة، وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين في صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة، الأمر الذي يطرح تساؤلا ما هي الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال الإسرئيلي؟

أسلحة استخدمتها قوات الاحتلال الإسرئيلي

أنواع مختلفة من الأسلحة استخدمتها قوات الاحتلال الإسرئيلي، منذ أن بدأت القصف على مدينة غزة وتسببت في مقتل العديد من الضحايا الذين كام من بينهم الأطفال ونتج عنها سقوط العديد من المصابين وكان منها ما هو محرما دوليا مثل مادة الفسفور الأبيض وهى مادة شديدة الاشتعال، وتحتوي على غازات سامة، تؤثر على الجهازين العصبي والهضمي، بالإضافة إلى تأثيرها على أجهزة الجسم بالكامل بمجرد استنشاقها ودخول أجزاءها ضمن الدورة الدموية.

مادة الفسفور الأبيض

كما أن مادة الفسفور الأبيض هى مادة محرمة وفق القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الحرب، تم استخدامها بكثرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي تتمثل الوظيفة الأساسية في استخدامها هي الاحتراق والسرعة، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» كما أنها فهى مادة كيميائية تشبه الشمع و رائحتها تشبه الثوم، ويشتعل فورًا عندما يتلامس مع الأكسجين وتصنع من الفوسفات وأيضا غالبًا ما تكون صفراء أو عديمة اللون.

كما أن من ضمن الأسلحة التي استخدمتها إسرئيل في القصف، طائرات إف 35 الشبح، حيث تصل قدرات إف 35 الشبح، تم استخدامها لأول مرة في غزة للرصد الاستخباراتي لبعض الأهداف، وهي تستخدم بالأساس على الجبهة الشمالية، وفي مناطق بعيدة جدا عن حدود إسرائيل وفقا لما ذكره موقع «بي بي سي».

القنبلة الغبية والتدميرية

واستخدمت أيضا إسرائيل قنبلة مدمرة أمريكية الصنع من نوع MK-84 والتي يطلق عليها القنبلة الغبية، كما أنها تزن القنبلة 1 طن، ويبلغ حجم المادة المتفجرة بها نصف طن، وأيضا قادرة على تشكيل حفرة بعرض 15 مترا وعمق حوالي 11 مترا، وتم صنعها سنة 1983و قادرة على تدمير المركبات في نطاق 21 مترا من انفجارها.

كنيسة الروم الأرثوذوكس

وقصف الاحتلال الإسرئيلي منذ قليل كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة وتسببت غارات الطائرات الإسرائيلية في وقوع إصابات كبيرة، بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة، حيث استهدف القصف النساء والأطفال.