رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لاستمرار الحوار بين إسرائيل ودول الجوار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية لقناة القاهرة الإخبارية، إنه يجب أن يستمر الحوار بين إسرائيل ودول الجوار.

قصف غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه العدوان الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف كنيية بوفيليوس، وسقوط مئات الشهداء بينهم أطفال ونساء.