مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة: عائلتي تعيش مع 12 عائلة أخرى في منزل برفح

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة، إنها أخلت منزلها في قطاع غزة مرات عديدة، وليست مرة واحدة جراء العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى أن عائلتها بجانب 12 عائلة، توجَد في منزل أحد الأصدقاء في رفح بجنوب قطاع غزة.

بيتها يقع في منطقة مهددة

أضافت «عوكل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنها أخلت منزلها من بعد اليوم الثاني من العدوان الإسرائيلي، حيث كانت تعيش في وحدة سكنية بمنطقة الرمال، وهي منطقة مهددة من بداية العدوان.

وأشارت إلى أن عمارات غزة غير مهيأة للإخلاء بسرعة، ومن ثم كان الخيار الأفضل بأن يكونوا على مقربة من مكان أكثر أمانا، خاصة أنها تترك عائلتها لساعات طويلة.

الاعتناء بابنتيها التوأم

أوضحت أن لديها توأم بنات «كنزي» و«صوفيا»، ووالدهما لديه قدرة على الاعتناء بهما، ونحاول أن نكون في مكان آمن خاصة أن غزة ليس بها أماكن آمنة.