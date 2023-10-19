مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح أصبح محط أنظار العالم

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من رفح بشمال سيناء، إنّ معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، أصبح محط أنظار العالم أجمع، وذلك بعد التوجيه بإدخال المساعدات وكل الشحنات التي وصلت إلى ميناء رفح البري قادمة من مطار العريش، لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المساعدات الغذائية

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 150 سيارة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية لأهالي قطاع غزة، تنتظر عند معبر رفح، مشيرًا إلى أن عشرات المتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني، نظموا وقفة احتجاجية أمام ميناء رفح البري، حتى دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

الشحنات الغذائية

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن الدولة المصرية قدمت العديد من المساعدات للفلسطينيين، مثل الشحنات الغذائية والطبية والجهود الدبلوماسية التي عملت عليها الدولة المصرية في الأيام الأخيرة، حيث يستعد الموجودون عند معبر رفح لدخول الأراضي الفلسطينية اعتباراً من صباح غد الجمعة.