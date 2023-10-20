عاجل.. سيمبا يهدد الأهلي قبل ساعات من المواجهة المرتقبة في الدوري الأفريقي

هدد أحمد علي، المتحدث الإعلامي باسم نادي سيمبا التنزاني، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتغلب عليه في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، والتي ستقام في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأكد المتحدث باسم النادي التنزاني في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» على تهديده مؤكدًا أن الأهلي سيواجه شيئًا مختلفًا في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وقال أحمد علي «لقد تحسن سيمبا كثيرًا، لدينا فريق جيد جدًا، ولاعبون ذوو جودة يمكنهم فعل أي شيء في أي وقت، مضيفًا ستشهد إفريقيا مواجهة كبيرة سنقدم للأهلي مباراة صعبة للغاية لم يواجهوها طوال حياتهم الكروية قائلًا:«هذا زمن سيمبا».

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، على أن يستضيفه على استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

6 مستبعدين من قائمة الأهلي أمام سيمبا

واستبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق 6 لاعبين من مواجهة سيمبا في تنزانيا بسبب عدم الجاهزية أو الإصابات يأتي على رأسهم الفرنسي أنتوني موديست بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بجانب موديست فإنه تم استبعاد كلًا من حمزة علاء وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وحصل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالإضافة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث بطولة الدوري الأفريقي، مما تجعل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على هاتين القناتين.