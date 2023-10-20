بينما اتخذ البعض من أحد مباني كنيسة الروم الأرثوذكس، ملجأ له، كان الأطفال يلهون بالداخل والرجال والنساء يصلون من أجل أن ينقذ الله غزة المنكوبة بعدما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا بشعة عليها منذ نحو 14 يوما، وفوجئ الجميع بقصف المبنى ما أدى إلى محاولة الجميع للاختباء أسفل المقاعد لكن القصف الإسرائيلي للكنيسة خلف شهداء وجرحى لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أعداهم حتى كتابة هذه السطور.

لماذا استهدفت إسرائيل كنيسة الروم الأرثوذكس؟

لماذا استهدفت إسرائيل كنيسة الروم الأرثوذكس؟ سؤال ربما يتبادر إلى أذهان الآلاف، خاصة وأن الكنيسة دار للعبادة لا يحمل الذاهبون إليها سلاحا، وتجيب «الوطن»، عن التساؤل، وذلك وفق تصريحات مسؤولي بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، بعدما أدانوا بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستها في مدينة غزة.

كنيسة الروم الأرثوذكس، المعروفة باسم «برفيريوس التاريخية» تقع بقطاع غزة، تحدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بإيواء المتضررين والمشردين والمنكوبين من أهالي غزة متحدية التحذيرات التي جائتها من قبل القوات الإسرائيلية.

خلال الأيام الماضية أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس، أن أبوابها ومعها الدير المجاور لها والقاعات والمرافق الأخرى فتحت أبوابها من أجل إيواء أهلنا في غزة، وهو ما جعل إسرائيل تحذر مطالبة بإخلاء المدنيين منها، وهو ما رفضته إدارة الكنيسة، وفق تصريحات المطران عطا لله حنا رئيس أساقفة سبسطية عن تحدي الكنيسة لقوات الاحتلال، لوسائل إعلام فلسطينية.

إسرائيل أطلقت تحذيرات لإخلاء كنيسة الروم الأرثوذكس

«كان هناك جهة خارجية طلبت من المطران الكسيوس والأب سيلا طلبت منهم في أول أيام الحرب بأن يخرجا من غزة من أجل الحفاظ على سلاماتهما وبأنه سوف يتم تأمين عملية الخروج الآمن لهما ولكنهما رفضا هذا العرض».

ورفض مسؤولو كنيسة الروم الأرثوذكس، الخروج منها ربما أثار غضب إسرائيل فقصفت قوات الاحتلال الكنيسة: «لن نترك كنيستنا ولن نترك شعبنا وأبناء رعيتنا، نحن هنا باقون رغما عن كل التهديدات والصعوبات والمخاطر»، وفق رئيس أساقفة سبسطية.

كنيسة الروم الأرثوذكس

وتعتبر كنيسة الروم الأرثوذكس، من أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة، وتحتوي على بعض الأفاريز التاريخية، وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم.