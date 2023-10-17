من هو صفقة الأهلي المرتقبة؟.. استغنى عنه الأحمر ويعشق قائد الزمالك

في قانون كرة القدم، الفرص تأتي مرة واحدة، وفي مشوار عمر كمال عبدالواحد، الفرص عرفت طريقها إليه مرات عدة، بعدما أصبح هدفًا يتصارع عليه، عملاقا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد مسيرة استثنائية حملت العديد من التحديات.

محطات في مسيرة عمر كمال عبدالواحد صفقة الأهلي المرتقبة

«استغنى عنه الأهلي لضعف لياقته».. ذكريات عصيبة عاشها عمر كمال عبدالواحد، في بداية رحلته داخل الساحرة المستديرة، عندما حمل أحلامه بكرة القدم، ليذهب بها إلى القلعة الحمراء، قبل أن تتحول إلى كابوس، أطاح به خارج جدران العملاق الأفريقي، بسبب ضعف لياقته البدنية حينها.

البداية لعمر كمال كانت غير موفقة، بعدما اختار الأهلي منفذًا لأحلامه وموهبته، باعتباره النادي الذي عشقه منذ الطفولة، لكن الثنائي بدر رجب وعلاء ميهوب لم يقتنعا باستمراره في قطاع الناشئين، بسبب ضعف مستواع البدني، لذلك قرر إلغاء الانتماء لأي من الأندية المصرية من قاموسه، وذهب إلى المقاولون العرب، حيث قضى برفقتهم موسم وحيد، وفقًا لرواية والده.

فرصة جديدة لعمر كمال للعودة إلى الأهلي

القدر لم يترك شيئًا للصدفة، وقرر منح عمر كمال فرصة للانتقام، فبمجرد رحيله عن المقاولون وانتقاله إلى الشرطة، مقابل 15 ألف جنيه، خاض أول مباراة أمام فريق ناشئي الأهلي، الذي كان يقوده علي ماهر حينها، وسجل هدفين وصنع آخر، ليتم تصعيده للفريق الأول في عمر الـ17 عامًا، ويخوض مباراة العمر أمام الزمالك.

منذ ذلك الحين أصبح هدفًا للعديد من الأندية التي طالبت بالتعاقد معه، ليذهب إلى المصري البورسعيدي الذي كان بوابته لأندية القمة، إذ انتقل إلى الزمالك في صيف 2021، بعد رحلة طويلة مع الفريق البورسعيدي والأسيوطي، ولم يستمر طويلًا، وقرر النادي الاستغناء عنه ليرحل إلى فيوتشر.

عاشق شيكابالا منذ الطفولة

«عاشق لشيكابالا».. لم يخف عمر كمال قصة عشقه لمحمود عبدالرازق شيكابالا، الذي يعتبره مثله الأعلى، وتمنى اللعب إلى جواره، وذلك أثناء وجود شيكابالا مع المنتخب الأولمبي: «أثناء وجود شيكابالا مع المنتخب الأولمبي، كنت أحب مشاهدته، فأنا أحب شيكابالا وأحب طريقة لعبه».

عمر كمال عبدالواحد يقف على بعد خطوات من دخول القلعة الحمراء مجددًا، والحصول على فرصة لإثبات جدارته بالوجود بين صفوف العملاق الأفريقي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي طالب بضرورة التعاقد معه، في ظل ارتباط اسم عدد من الأسماء الدفاعية بالرحيل وعلى رأسها محمد عبدالمنعم.

معلومات عن عمر كمال عبدالواحد صفقة الأهلي المرتقبة

الاسم: عمر كمال عبدالواحد.

العمر: 30 عامًا.

الطول: 1,86 م.

النادي الحالي: فيوتشر.

أندية سابقة: الشرطة - المصري - الأسيوطي - الزمالك - فيوتشر.

الجنسية: مصري.

القيمة السوقية: مليون يورو.

المركز: ظهير أيمن - مهاجم - جناح أيمن.

عدد المباريات هذا الموسم: 5.

عدد المباريات في مسيرته: 213.

عدد الأهداف هذا الموسم: 3.

عدد الأهداف في مسيرته: 37.

مشاركات مع منتخب مصر: 13 (هدف وحيد).