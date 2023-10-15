من هو لاعب الزمالك شقيق زوجة إمام عاشور؟.. تجاهل التيشيرت الأبيض بسببه

لا يزال اسم إمام عاشور نادي الأهلي الحالي، يثير الجدل كلما ارتبط اسمه بحدث يخص فريقه السابق نادي الزمالك.

واليوم، عاد إمام عاشور للظهور، لكنه تجنب إثارة الجدل هذه المرة، حيث قام بتهنئة شقيق زوجته ياسين حافظ ناشئ نادي الزمالك، الذي سجل هدفين في نادي أسيوط بدوري الجمهورية.

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وعقب تسجيل ناشئ الزمالك، ياسين حافظ، هدفين في مرمى أسيوط بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية تحت 18 عاما، خلال بطولة دوري الجمهورية لمواليد 2005، لاقى اللاعب دعما كبيرا خلال الساعات الماضية، أبرزها كان من إمام عاشور زوج شقيقته، إذ قام بإعادة نشر صور قديمة لـ«ياسين حافظ»، عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام» للاعب، وهو يخوض إحدى مبارياته السابقة مع منتخب الجيزة، لتفادي نشر صور شقيق زوجته بقميص الزمالك، ليتجاهل «التيشيرت الأبيض» لعدم إثارة الجدل.

من هو لاعب الزمالك شقيق زوجة إمام عاشور؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن ياسين حافظ، شقيق زوجة إمام عاشور، الذي تجاهل التيشيرت الأبيض بسببه:

- وُلد في 2005، ويبلغ من العمر 17 عاما.

- يلعب في مركز الهجوم.

- يعد من أبرز أسماء ناشئي نادي الزمالك.

- شقيق ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، الذي انتقل له عاشور عقب لعبه في نادي الزمالك.

- تداولت أخبار تركه لنادي الزمالك بعد انتقال إمام عاشور للأهلي، قبل أن يعلن انتهاء الأزمة في سبتمبر الماضي بشكل نهائي، وعودته للانتظام في التدريبات.

- دون ياسين حافظ حينها: «الحمد لله تواجدت اليوم بنادي الزمالك، بيتي الأول والأخير، البيت الكبير لي، ولكل من يرتبط اسمه بنادي الزمالك الذي يحتوي كل أبنائه، الذي فتح لي الأبواب الكبيرة اليوم، وتقابلت مقابلة ولا أروع، وسأعود غدا الى التدريبات أقوى وأحسن من الأول، من أجل نادينا الحبيب».

وتابع اللاعب: «أحب أشكر مدربي المحترم والمخضرم كابتن محمد عبدالله، اللي هستفيد منه الكثير والكثير ونصائحه لي، وأحب أشكر رئيس قطاعات الكرة الكابتن إسماعيل يوسف، والمحترم كابتن جمال حمزة عضو اللجنة الفنية، مدير إداري لقطاع الناشئين، وكابتن أحمد السيسي، اللي فتحوا لي أحضانهم واستقبلوني استقبال جيد للغاية».