عاجل.. شاهدها من البيت .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي تجمع الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، التي يشارك فيها 8 فرق أفريقية، والتي تعد المباراة الافتتاحية للبطولة.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في منطقة الشرق الأوسط انحصرت في قناتين فقط نجحتا في الحصول على حقوق بث البطولة بالكامل، وسيتم البث بشكل مجاني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

وستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المباراة المقامة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، وهي قناة أون تايم سبورتس، بحانب قناة أبو ظبي الرياضية، وستقوم المباراة ببث المباراة لجماهير الشرق الأوسط والعرب بشكل مجاني.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في لقاء يقام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بمدينة دار السلام في تنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

وستكون مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي والتي ستجمع صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

8 فرق تشارك في الدوري الأفريقي

وتشارك في بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى 8 فرق هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي بجانب صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وأنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي.