إعصار قوي يضرب جزيرة «جوام» الأمريكية ويخلف دمارا واسعا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، قبل قليل، أن إعصار «ماوار» المدمر ضرب شمال جزيرة «جوام»، الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، مصحوباً برياح عاتية، وخلف دماراً واسعاً في مناطق واسعة من الجزيرة، التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

من جهتها، قالت حاكمة جزيرة «جوام»، لو ليون غيريرو: «ما نشعر به الآن هو عين الإعصار الذي يمر فوق قناة روتا»، في إشارة إلى المسطح المائي بين جزيرتي «جوام» و«روتا»، وأضافت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إجلاء سكان المناطق الساحلية تحسباً لوصول الإعصار «ماوار»، الذي يصنف من فئة الأعاصير العملاقة.

The parking lot at my apartment a little while ago as the eye of #super #typhoon #mawar slams #Guam. Lots of us have relocated to the basement. All the units totally flooded, several windows blown out, and the building is shuddering from the wind. pic.twitter.com/IoBSuoTBA2