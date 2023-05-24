إعصار قوي يضرب جزيرة «جوام» الأمريكية ويخلف دمارا واسعا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية، قبل قليل، أن إعصار «ماوار» المدمر ضرب شمال جزيرة «جوام»، الواقعة في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، مصحوباً برياح عاتية، وخلف دماراً واسعاً في مناطق واسعة من الجزيرة، التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

إعصار «ماوار» العملاق

من جهتها، قالت حاكمة جزيرة «جوام»، لو ليون غيريرو: «ما نشعر به الآن هو عين الإعصار الذي يمر فوق قناة روتا»، في إشارة إلى المسطح المائي بين جزيرتي «جوام» و«روتا»، وأضافت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم إجلاء سكان المناطق الساحلية تحسباً لوصول الإعصار «ماوار»، الذي يصنف من فئة الأعاصير العملاقة.

The parking lot at my apartment a little while ago as the eye of #super #typhoon #mawar slams #Guam. Lots of us have relocated to the basement. All the units totally flooded, several windows blown out, and the building is shuddering from the wind. pic.twitter.com/IoBSuoTBA2 — Ginger Cruz (@gingercruz) May 24, 2023

رياح بسرعة 225 كيلومتراً

وذكرت الأرصاد الجوية الأمريكية، في أحدث نشرة لها، إن إعصار ماوار جاء على بعد حوالى 110 كيلومترات من جزيرة جوام، في الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى ما يقرب من 225 كيلومترا في الساعة، فيما أظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الرياح العاتية التي رافقت الإعصار والدمار الذي خلفته.

Videos of the super Typhoon Mawar from Dededo, Guam



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وأعلن البيت الأبيض حالة الطوارئ في المنطقة، وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية والجهود المحلية ضمن جهود الاستجابة للآثار الناجمة عن كارثة الإعصار المدمر، الذي ضرب جزيرة جوام، التي يقطنها أكثر من 170 ألف شخص، بينهم عسكريون أمريكيون.