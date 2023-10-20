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هزة أرضية تضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية

كتب:

حسن رمضان
07:22 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية أوكلاهوما الواقعة  جنوب وسط الولايات المتحدة، بعمق 1 كيلومتر، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت ولاية أوكلاهوما الواقعة جنوب وسط الولايات المتحدة، على مسافة 50 كيلومترا جنوب غرب أوكلاهوما سيتي.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت، وقعت كذلك على مسافة 15 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من يونيون سيتي.

 

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