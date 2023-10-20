مراكز التبرع بالدم لأهل غزة في المحافظات.. اعرف المناطق

مع تزايد سقوط الشهداء وحاجة أهل غزة للمساعدة والدعم، في ظل القصف الإسرائيلي للمساجد والكنائس والمستشفيات دون رحمة أو توقف عن ارتكاب جرائم حرب جرمها القانون، جرى تخصيص عدد من المراكز للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز مراكز ومناطق التبرع بالدم لصالح دعم أهل غزة وفلسطين جراء القصف المتواصل عليهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

مراكز التبرع بالدم لأهل غزة

وتتعدد مراكز ومناطق التبرع بالدم في المحافظات المختلفة وتأتي كما يلي:

القاهرة في شارع النصر بمدينة نصر.

ميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر.

القليوبية في ميدان المؤسسة في شبرا الخيمة.

الإسكندرية فيلا ميدان سيدي جابر.

الغربية في منطقة الاستاد.

الدقهلية في ميدان المحافظة.

الشرقية في ميدان المحافظة.

المنوفية في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

كفر الشيخ في ميدان النصر.

مطروح في ميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

البحيرة في ميدان جلال قريطم.

دمياط في ميدان الساعة.

بورسعيد في ميدان 30 يونيو.

الإسماعيلية في ميدان الممر في مدينة الإسماعيلية.

شمال سيناء في ميدان الساعة بمدينة نخل.

السويس في ميدان إسماعيل يس.

جنوب سيناء في ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ.

الفيوم في ميدان السواقي.

بني سويف ميدان الزراعيين.

المنيا ميدان بلاس في مدينة المنيا.

أسيوط في ميدان المجذوب.

الوادي الجديد في ميدان الساحة بمدينة الخارجة.

أماكن التبرع بالدم في المحافظات

سوهاج في ميدان الشبان المسلمين.

قنا في ميدان الساعة.

ميدان أبو الحجاج في مدينة الأقصر.

ميدان الدهار بمدينة الغردقة.

أسوان في ميدان المحطة.