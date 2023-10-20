رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مرصد الأزهر يدين قصف كنيسة الروم في غزة: «الاحتلال يتملص من الدماء»

كتب:

رؤى ممدوح
02:49 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قصف كنيسة بوفيليوس بغزة

قصف كنيسة بوفيليوس بغزة

أدان مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية، قصف الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، مشددًا على أن ذلك ليس بالأمر المستغرب، متسائلًا ماذا نتوقع من محتل يحركه السلاح لا الضمير.

الاحتلال يستخدم المظلومية

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال يستخدم المظلومية للتملص من دماء الفلسطينيين التي تسفك من عشرات السنوات، مضيفا: «وإذا كان ضرب الكنيسة ومستشفى المعمداني لم يحزن ويدمي قلوب هؤلاء المؤيدين لانتهاكات الاحتلال بذريعة الدفاع عن النفس، فمرصد الأزهر يدعوهم للبحث عن مذبحة دير ياسين ومنفذيها من عصابات تم تهجيرها إلى أرض فلسطين التاريخية من أوروبا، وغيرها من مذابح ارتكبت قبل عام 1948، ومستمرة حتى اليوم على يد عصابات المستوطنين أيًا كان زيهم مدني أو عسكري فكلاهما لا يغير حقيقة أن أرض فلسطين التاريخية عربية وأن مستشفى المعمداني أقدم من هذا الكيان المحتل».

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت ، قبل ساعات، كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد طفلة فلسطينية، وسقوط عشرات المصابين، وجاء الحادث قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين، بحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

متحدث حركة فتح: مصر تمسكت بإرسال المساعدات لأهالي غزة عبر معبر رفح

أفواج «التحالف الوطني» تشارك باعتصام «مرابطون حتى الإغاثة» أمام معبر رفح

مدير بنك الطعام المصري: لن نترك معبر رفح إلا بعد إدخال كل المساعدات لغزة

مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح أصبح محط أنظار العالم

متحدث منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين بغزة

وزير الخارجية: مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح بشكل متواصل

150 شاحنة محملة بكل مواد الإغاثة بمعبر رفح تنتظر الدخول لقطاع غزة