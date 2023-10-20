انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. الخروج ليلا بحذر

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يتوجب عليهم الحذر عند الخروج ليلا باصطحاب جاكيت خفيف.

انخفاض درجات الحرارة

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية .

جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

شمال الصعيد 32 درجة مئوية

جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.