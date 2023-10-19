حالة الطقس ودرجات الحرارة في غزة اليوم.. هل تزداد البرودة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في غزة، موضحة أنه من المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، لطيفا نهارا وبارد نسبيا ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ، مع ارتفاع الموج.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة البحر خفيفة إلى متوسطة من حيث ارتفاع الموج.

درجات الحرارة في غزة اليوم

- غزة: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة في مدن فلسطين الأخرى

- القدس: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- رام الله: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- نابلس: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنين: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- طوباس: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- الخليل: العظمى 22 و الصغرى 14 درجة مئوية.

- أريحا: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- الأغوار الشمالية: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- بيت لحم: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- خانيوس: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- رفح: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.