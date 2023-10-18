الأرصاد تكشف تغيرا مفاجئا في الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. إليك التفاصيل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة، لا سيما وأن بعض المناطق في عدد من المحافظات على مدار أسابيع قليلة ماضية، شهدت سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة، والتي كانت تزداد الفرص لها كلما اقترب فصل الشتاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تغير في حالة الطقس واختفاء هذه الظاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اختفاء فرص سقوط الأمطار في جميع الأنحاء على مدار الأيام المقبلة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية بدءًا من الساعة 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس يوم الجمعة المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى حالة الطقس يوم الجمعة المقبلة، إذ تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية بدءًا من الساعة 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.