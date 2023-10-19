رئيس شركة الصرف بالإسكندرية: إنهاء حالة الطوارئ اليوم لتحسن الطقس

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت يوم السبت الماضي، نتيجة لتحسن الطقس؛ لتكون فرصة للتنزه من قبل المواطنين تزامنًا مع ختام الأسبوع.

وقال نافع، لـ«الوطن»، إنّ الشركة أنهت حالة الطوارئ نظرًا لورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتحسن الطقس في الإسكندرية اليوم، وعدم وجود توقعات بسقوط أمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب التقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ظهرًا، وتسجل العظمى 28، وتنخفض ليلا وتسجل 20، ما يعني أنه طقس خريفي مميز.

فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية، اليوم، عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.25 متر، وهو أمر معتدل نسبيًا على شواطئ شرق المدينة، وقد يكون مضطربا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة، الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.