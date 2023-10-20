تضرر مبان جراء انفجار بالجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في خيرسون

أعلن ألكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية المعين من قبل السلطات الأوكرانية، عبر «تليجرام»، تضرر مبان إدارية جراء انفجار بالجزء الخاضع لسيطرة«كييف» في «مقاطعة خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أسقط نظام «بوك» للدفاع الجوي التابع لمجموعة لقوات«الغرب» الروسية، طائرة أوكرانية من طراز« مي 8»، في منطقة زاجريزوفو بخاركيف شمال شرق أوكرانيا، كما صدت نفس القوات، 11 هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وبلغ إجمالي الخسائر نحو 70 عسكريًا ودبابة وناقلة جند مدرعة من طراز «إم 113» و3 مسيرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، كونجرس بلاده إلى منحه الفرصة لمواصلة إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى أوكرانيا، وقال في كلمة تليفزيونية مصورة من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن كل ما تطلبه أوكرانيا هو المساعدة والأسلحة والذخيرة ووسائل إبعاد القوات الروسية عن أراضيها، وأنظمة الدفاع الجوي لإسقاط الصواريخ الروسية قبل تدمير المدن الأوكرانية.

بايدن: المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل استثمار ذكي

ووصف بايدن، المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإسرائيل بأنها استثمار ذكي سيؤتي ثماره للأجيال القادمة، فيبما علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حديث بايدن، قائلة، عبر «تليجرام»، إن «واشنطن» خدعت العالم منذ زمن طويل، متخفية وراء النضال من أجل الحرية والديمقراطية.

وكانت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، قالت في وقت سابق، إن «واشنطن» تقوم بمطاردة المواطنين الروس في دول ثالثة على مدى 15 عاما، مشيرة في بيان، إلى تجاوز عدد الحوادث من هذا النوع 60 حادثة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

علاقة الصين وروسيا

اقتصاديا، استوردت، الصين، نحو 80 مليون طن من النفط من روسيا بقيمة تزيد على 43.5 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 24.4% في الأطنان في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي.

وقالت إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، إن البلاد، استوردت أكثر من 79.9 مليون طن من النفط من روسيا بقيمة إجمالية تزيد على 43.56 مليار دولار.