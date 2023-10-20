أهم تصريحات بايدن في خطابه للشعب الأمريكي.. «لن نرسل قوات لدعم أوكرانيا»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تريد أن يقاتل الجيش الأمريكي، نظيره الروسي، مضيفًا في كلمة تلفزيونية مصورة موجهة للشعب الأمريكي، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حول الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إن إذا هاجمت «موسكو»، حلفاء «الناتو»، فإن «واشنطن» ستدافع عن كل شبر من دول التكتل العسكري.

ونرصد أهم النقاط التي تناولها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه:

- هناك شيء واحد لا نريده: لا نريد جنوداً أمريكيين يقاتلون في روسيا أو ضدها.

- العالم عند نقطة تحول والقرارات المتخذة الآن ستحدد العقود المقبلة

- الولايات المتحدة وشركائها يعملون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط، ليس فقط لصالح المنطقة ولكن أيضًا لصالحهم.

- الهجمات على إسرائيل وأوكرانيا لهما دوافع مشتركة.

- سأوجه إلى الكونجرس طلبا عاجلا لتمويل احتياجات الأمن القومي الأمريكي لدعم شركاء بلاده المهمين بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا بما فيه المساعدات العسكرية.

- ضمان نجاح إسرائيل وأوكرانيا يتسم بأهمية حيوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

- ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين الذين تحتجزهم حركة «حماس».

- «حماس» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في هذا: كلاهما يريد القضاء التام على ديمقراطية مجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن: «واشنطن» لن توقف المساعدات لأوكرانيا

- المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل تهدف إلى إظهار خصومها في المنطقة أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى ومنع الصراع من الانتشار.

- واشنطن لن توقف المساعدات لأوكرانيا، والولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا معدات من المخزونات وستتم صناعة المزيد من المعدات الجديدة لتلبية احتياجات الولايات المتحدة نفسها.

- لن أرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا و«كييف» تطلب المساعدة فقط.

ومن المقرر، أن يطلب «البيت الأبيض»، اليوم الجمعة، من الكونجرس 100 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والموارد للحدود الأمريكية مع المكسيك. وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، قدمت في أغسطس الماضي، طلبا لمنح أوكرانيا 24.1 مليار دولار، فيما فشل «الكونجرس» في الموافقة عليه بسبب الخلافات حول أزمة سقف الدين.