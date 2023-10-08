دوي انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة كييف بـ«خيرسون»

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، وقوع انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف»، في «مقاطعة خيرسون» دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» 28 مرة، باستخدام 93 طلقة ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت صحيفة «بيزينس إنسايدر»، إن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام الولايات المتحدة، وجرى إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، مضيفا أن الأوضاع في غزة يمكن أن تغير هذا الوضع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده كل ما هو ضروري لتطوير المجمع الصناعي الزراعي، بحيث يجري توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، والأهم من ذلك مفيدة للأسواق المحلية والأجنبية، مضيفا في تهنئته لعمال الزراعة والاقتصاد والصناعة التحويلية، أن روسيا ستحصل في 2023، على محصول جيد من الحبوب والبذور الزيتية والخضروات والفواكه، كما سيزداد إنتاج اللحوم والألبان والأسماك.

وأشار بوتين إلى أن في العام الماضي 2022، جرى حصاد كمية قياسية من الحبوب في التاريخ، ما يقرب من 158 مليون طن، موضحا أن في عام 2023، ستشهد روسيا محصولا جيدا من الحبوب والبذور الزيتية والخضروات والفواكه، وسيزيد إنتاج اللحوم والحليب والبقوليات.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف، في اتصال مع رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل إن توريد الأسلحة إلى أرمينيا من قبل فرنسا لا يخدم السلام، بل يخدم المواجهة الجديدة، مضيفا أنه في حالة ظهور أي صراعات جديدة في جنوب القوقاز، فإن «باريس» ستكون المسؤولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.