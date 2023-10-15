روسيا تدمّر سريتين أوكرانيتين ودبابة في قصف على مقاطعة خاركيف

قصفت القوات الجوية الروسية، وحدات القوات الأوكرانية قرب حي سينكوفكا وأحياء أخرى في مقاطعة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر عن تدمير نحو سريتين ودبابة واحدة، ومدرعة من طراز «كوزاك»، ومدرعة ناقلة جنود و3 سيارات بيك آب، وفق ما أعلنه رئيس المركز الصحفي لـ«مجموعة الغرب» بالجيش الروسي، سيرجي زيبينسكي.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ عالم متعدد الأقطاب يتم إنشاؤه من تلقاء نفسه، يحدث بسبب الإمكانات المتزايدة للعديد من الدول بما فيها الصين، مضيفا في مقابلة حصرية مع تلفزيون الصين المركزي، أنّ كل من انضم إلى «مجموعة بريكس» يدعم فكرة تشكيل عالم متعدد الأقطاب، والجميع يريد علاقات متساوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية

وأوضح بوتين، أنّ الكثيرين ينظرون إلى مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» من جانب الصين على أنّها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكن بلادها ترى أنّها فقط رغبة في التعاون، مشيرا إلى أنّ أفكار بلاده في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوراسيا الكبرى تتطابق تماما مع أفكار «بكين» في إطار المبادرة، وفق ما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى أنّ العقوبات المفروضة على روسيا خلافا لتوقعات «الاتحاد الأوروبي»، لا يمكن أن تجعل موسكو تركع اقتصاديا ولا تؤدي إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.