موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد صلاة الجمعة اليوم في العديد من المدن والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية لأهميته للكثيرين خاصة مع دعوات التجمع لوقفات تضامنية لتأييد الحفاظ على أمن مصر القومي اليوم أمام منصة الجندي المجهول في مدينة نصر.

نعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر الجاري، والتي يعقبها تجمع البعض للمسيرات التضامنية لدعم أهل غزة وفلسطين الشقيقة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة: أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الغربية: يحين أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف اليوم: أذان الظهر الساعة 12:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:27 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم في أسيوط: أذان الظهر الساعة 12:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:38 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في قنا: أذان الظهر الساعة 12:34 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:34 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في أسوان: أذان الظهر الساعة 12:33 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 12:39مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 12:56 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:44 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في دمياط: يحين أذان الظهر الساعة 12:38 مساءً.