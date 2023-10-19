أفضل الأدعية.. اعرف موعد صلاة الفجر في ليلة الجمعة للدعاء لفلسطين

ضحايا يزدادون يوميا، أشلاء تنتشر في مختلف البقاع، جثث تجدها في المستشفيات والمنازل وفي الشوارع، هذا هو حال غزة على مدار الأيام الماضية منذ بداية القصف من إسرائيل، لتستمر الشعوب العربية في الهتاف والدعاء لأهل فلسطين المحتلة.

وهناك بعض الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، وتكون الدعوات فيها مستجابة، منها يوم الجمعة بداية من صلاة الفجر، ويمكن الإكثار في هذا الوقت من الدعاء لأهل غزة في فلسطين، الذين قارب عدد الشهداء بهم على 4 آلاف بعد قصف مستشفى المعمداني الثلاثاء.

الدعاء لأهل غزة

في السطور التالية، نعرض موعد صلاة الفجر الموفق 20 أكتوبر، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الفجر

موعد صلاة الفجر في القاهرة 5:33

موعد صلاة الفجر في المنصورة 5:33

موعد صلاة الفجر في المنوفية 5:34

موعد صلاة الفجر في الغربية 5:4

موعد صلاة الفجر في بني سويف 5:34

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية 5:38

موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ 5:20

موعد صلاة الفجر في الغردقة 5:22

موعد صلاة الفجر في بني سويف 5:34

موعد صلاة الفجر في المنيا 5:35

موعد صلاة الفجر في أسيوط 5:33

موعد صلاة الفجر في سوهاج 5:31

موعد صلاة الفجر في قنا 5:27

موعد صلاة الفجر في الأقصر 5:27

موعد صلاة الفجر في أسوان 5:26