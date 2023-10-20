يسرا تدعو جمهورها للمشاركة في وقفة لدعم فلسطين

دعت الفنانة يسرا للمُشاركة في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، اليوم عقب صلاة الجعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، لاسيما بعدما اشتدت الحرب هناك، ووصلت إلى حد الإبادة.

وكتبت يسرا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شعب مصر غدًا بعد صلاة الجمعة في ميادين المحافظات، وفي القاهرة عند المنصة في وقفة تضامنية مع أهلنا وإخواتنا في ⁧‫غزة‬⁩ من أجل حقن الدماء و التنديد بالرفض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. حفظ الله وطننا العربي كله».

كل شعب مصر غدا بعد صلاة الجمعة في ميادين المحافظات و في القاهرة عند المنصة في وقفة تضامنية مع أهلنا و إخواتنا في #غزة من أجل حقن الدماء و التنديد بالرفض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .. حفظ الله وطننا العربي كله #مصر #فلسطين — Youssra (@Youssra) October 19, 2023

يسرا تفوض الرئيس السيسي لحماية البلاد

اعلنت الفنانة يسرا عبر موقع التدوينات القصيرة x تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أرض مصر من أي خطر يهددها.

وكتبت يسرا قائلًا: أفوض أنا المواطن المصري شريف مدكور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.