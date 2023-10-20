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يسرا تدعو جمهورها للمشاركة في وقفة لدعم فلسطين

كتب:

ياسمين محمود
05:44 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الفنانة يسرا

الفنانة يسرا

دعت الفنانة يسرا للمُشاركة في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، اليوم عقب صلاة الجعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، لاسيما بعدما اشتدت الحرب هناك، ووصلت إلى حد الإبادة.  

وكتبت يسرا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شعب مصر غدًا بعد صلاة الجمعة في ميادين المحافظات، وفي القاهرة عند المنصة في وقفة تضامنية مع أهلنا وإخواتنا في ⁧‫غزة‬⁩ من أجل حقن الدماء و التنديد بالرفض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. حفظ الله وطننا العربي كله».

يسرا تفوض الرئيس السيسي لحماية البلاد 

اعلنت الفنانة يسرا عبر موقع التدوينات القصيرة x تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أرض مصر من أي خطر يهددها.

وكتبت يسرا قائلًا: أفوض أنا المواطن المصري شريف مدكور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

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