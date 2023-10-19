محمود الليثي: «مستنيكم بكرة بعد صلاة الظهر أمام المنصة لدعم فلسطين»

دعا الفنان محمود الليثي، الشعب المصري، للنزول غدا بعد صلاة الجمعة، أمام المنصة فى مدينة نصر، للمشاركة في الوقفة التضامنية لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال الليثي، فى فيديو مصور: «بإذن الله بعد صلاة الجمعة مستنيكم في المنصة، ننزل ندعم القضية الفلسطينية».

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بيانا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: «نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين».

وأضاف البيان: «وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى، إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء، استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً».

وأشاروا: «نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه».

واختتم البيان: «نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة».