عاجل.. مبادرة حكومية لتوفير الأثاث بالتقسيط على 96 شهرا دون مُقدم

أطلقت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، مبادرة لتصنيع وتوفير الأثاث للمصريين بأسعار مخفضة، وهي المبادرة التي تحمل عنوان «إفرش بيتك».

وأعلن مصنع قادر للصناعات المتطورة، أن المبادرة تتضمن توفير أثاث بأحدث التصميمات، وبسعر مخفض، مع إمكانية التقسيط.

الهيئة العربية للتصنيع

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع، الحكومة المصرية بالكامل، ويعمل مصنع قادر للصناعات المتطورة على إنتاج عددًا من المنتجات الاستراتيجية الهامة، من بينها العربات المُدرعة، وسيارات المطافي، وعربات نقل الأموال، بالإضافة لصناعات خشبية.

وأوضح «قادر»، في إعلانه، أن المبادرة تتضمن توفير أثاث 4 غرف كاملة، بسعر 85 ألف جنيهًا، مع منح الأثاث الموجود في المبادرة ضمان من الهيئة العربية للتصنيع، لمدة عام ضد عيوب الصناعة.

مبادرة توفير الأثاث بأسعار مخفضة وبالتقسيط

وأشار المصنع، في إعلانه عن مبادرة «إفرش بيتك»، إلى أن سداد قيمة الأثاث في المبادرة في التقسيط، بدون مقدم، مع إمكانية أن يتم سداد التقسيط حتى 96 شهر كاملين.

مبادرة إفرش بيتك

وعن كيفية الاستفادة من مبادرة «إفرش بيتك»، دعا مصنع قادر للصناعات المتطورة، الراغبين في الإطلاع على الأثاث الموجود في المبادرة وتفاصيلها، لزيادة معرض المنتجات الموجود أول شارع الطيران في مدينة نصر، أمام فندق «سونستا» في أيام العمل الرسمية من الأحد للخميس، وذلك خلال الفترة من الثامنة صباحًا، حتى الثالثة عصرًا.

وعمل مصنع قادر للصناعات المتطورة، في وقت سابق، على تجهيز وتأثيث عددًا من المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وعددًا من الفنادق المتميزة بمصر وخارجها، وأبراج وزارة المالية، ومكاتب ومعامل الصادرات والوارادات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومبنى هيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، ومقار تابعة لمجلس الوزراء.