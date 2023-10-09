معرض «معا ضد الغلاء» أسعار مخفضة بنسبة 15% بالمحلة (صور)

شهد معرض «معا ضد الغلاء» بحي ثان المحلة، انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية، في إطار سعي الدولة لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاض بنسبة 15% في الأسعار، وجاء سعر كرتونة البيض بـ100 جنيه، وكيلو الأرز بـ24 جنيها، والسمن بـ100 جنيه، وزيت الطعام بـ35 جنيها، وكيلو السكر بـ33 جنيها، واللحوم البلدي بـ160 جنيها.

حملات مستمرة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة، خاصة في السلع الأساسية، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة على ضرورة توفير كل السلع الغذائية، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة.