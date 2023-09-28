58 معرضا لمستلزمات الدراسة: أسعار مخفضة و64 قافلة للقرى

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير مستلزمات المدارس المختلفة بأسعار مخفضة، من الزى المدرسى والأدوات، فى معارض «أهلاً مدارس»، التى تنظمها سنوياً وزارة التموين وبتخفيضات تصل لـ60%، بعد أن تم افتتاح عدة معارض بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وشهدت معارض «أهلاً مدارس» إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من التخفيضات العديدة التى يقدمها العارضون على أسعار المستلزمات المدرسية المختلفة «الزى المدرسى والأدوات المكتبية»، وذلك نظراً للتخفيضات التى تحرص عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل سنوى فى معارض «أهلاً مدارس».

ويضم المعرض الرئيسى بالقاهرة 178 جناحاً؛ 70 جناحاً للأدوات المكتبية، و20 جناحاً للمواد الغذائية، و20 جناحاً للأحذية، و30 جناحاً للملابس، و38 جناحاً آخر، فيما يبلغ إجمالى عدد المعارض بالمحافظات 58 معرضاً، وإجمالى عدد المعارض الفرعية يبلغ 108 معارض، فضلاً عن عدد 64 قافلة فى المحافظات المختلفة.

وشارك فى معارض «أهلاً مدارس 2023» أكثر من 2500 محل، وتشمل مستلزمات المدارس، والأحذية والملابس والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية، والكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، وتوفير النظارات الطبية، بالإضافة للعيادات المتنقلة، ليتم كشف النظر لتلاميذ المدارس، والسلع الغذائية المدرسية والعصائر.

وقال د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من هذه المعارض التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة «أهلاً مدارس» تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسى بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادراً بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك فى الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع البنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية، مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وأوضح «المصيلحى» أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل «سكر وأرز وزيت ومكرونة»، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه فى ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية، تقوم الغرف التى تسمح مواردها المالية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأوْلى بالرعاية أو توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوى على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

ورصدت «الوطن» أسعار الزى المدرسى داخل معارض «أهلاً مدارس»، وقال كريم أشرف، عارض بالمعرض، إن الزى المدرسى متوافر فى جميع المعارض لجميع المراحل التعليمية بأسعار تبدأ من 100 جنيه، وتبدأ الشنطة المدرسية من 60 جنيهاً، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والتخفيضات تصل لـ60%.

ويتراوح سعر بنطلون الزى المدرسى فى معارض «أهلاً مدارس»، بين 90 و120 جنيهاً وفقاً للخامة والمقاس، كذلك يتراوح سعر المريلة بين 100 و130 جنيهاً حسب الخامة والمقاس، فيما يتراوح سعر القميص أو التيشيرت بين 100 و140 جنيهاً وفقاً للمقاس والخامة، ويتراوح سعر الجونلة بين 85 و120 جنيهاً وفقاً للخامة والمقاس.

ويبدأ سعر الكوتشى من 100 جنيه، واللانش بوكس يبدأ من 20 جنيهاً للعادى، واللانش بوكس الخامة 35 جنيهاً، كذلك الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من 60 جنيهاً حسب الخامة والحجم، ودستة كشكول 40 ورقة بـ120 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً، ودستة كشكول 60 ورقة بـ215 جنيهاً بدلاً من 270 جنيهاً، ودستة كشكول 100 ورقة بـ294 جنيهاً بدلاً من 370 جنيهاً.

ويبلغ سعر الكشكول 4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيهاً، والكشكول اللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه، ويبلغ سعر الكراسة 2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيهاً، والكشكول اللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.