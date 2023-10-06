مد المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر.. أسعار مخفضة بـ40%

تحرص العديد من الجهات الحكومية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حتى لا تتركه فريسة لجشع التجار، وفي هذه الصدد، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد اعتبارًا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر.

مد المرحلة الـ24 لمبادرة كلنا واحد بتخفيضات 40%

ويأتي قرار مد المرحلة الـ24 لمبادرة كلنا واحد للاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتوفر مبادرة كلنا واحد السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هنـــــا.

التنسيق مع السلاسل التجارية والشركات لتوفير السلع

وذكرت وزارة الداخلية أنه جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذ و6 معارض رئيسية و37 معرض فرعى، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لها.

أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد

سعر كيلو الأرز في مبادرة كلنا واحد 15 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 40 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيس المكرونة 8 جنيهات في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو السكر 16 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو اللحمة 165 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو اللحمة الضاني 190 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو الكفتة 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو السجق 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو البرجر 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

سعر كيلو العدس 36 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.

أماكن معارض كلنا واحد في القاهرة

وتوجد مبادرة كلنا وحد في القاهرة والجيزة بالأماكن التالية:

ميدان رمسيس

بالقرب من نادي النخيل بشارع «جسر السويس» بأول السلام.

بجوار محطة الغاز بميدان الطوابق- شارع فيصل – الهرم.

تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي بالقرب من المترو.