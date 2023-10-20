مستشفيات بدون أدوية وكهرباء.. أطباء غزة يصرخون: «النظام الصحي ينهار»

قرابة أسبوعين كاملين من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، وصل على إثره النظام الصحي في تلك البقعة المحتلة إلى نقطة الانهيار، في ظل تناقص إمدادات الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية، وسط الحصار الكامل الذي يعيشه الأهالي.

«الأهالي نايمين في ممرات المستشفى، والمصابين بالكوم منتظرين دورهم في العلاج»، بدأ باسل أبو عمرو، طبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حديثه لـ«الوطن»، واصفا الحال الذي آلت إليه الأمور في المستشفى التي يعمل بها، وكل مستشفيات القطاع المحتل.

تعمل الطواقم الطبية في غزة بأقل الإمكانيات، في ظل نقص إمدادات الوقود وقطع الكهرباء عن القطاع، واعتماد المستشفيات على البنزين لتشغيل الأجهزة، لكن ذلك لا يستوعب المئات من الضحايا والمصابين الوافدين كل ساعة وآخرى إلى المستشفيات.

عمليات جراحية دون تخدير

«ما في نظام طبي في العالم يتحمل كل الأعداد دي.. إحنا عايشين في أصعب مرحلة بالقطاع»، تقول فدوى بعلوشة، من أفراد الطاقم الطبي بقطاع غزة المحتل، في حديثها لـ«الوطن»، في وصف الأوضاع الحالية.

يضطر الأطباء إلى إجراء العمليات الجراحية للمصابين دون تخدير في بعض الأحيان، نظرا لنقص الإمكانيات الطبية، وقد يلجأ الطبيب إلى إدخال أكثر من شخص غرفة العمليات في وقت واحد، «بنحاول نقوم بدورنا في وضع صعب جدا، لكن ده دورنا الإنساني لازم نقدمه لآخر نفس»، تستكمل فدوى الطبيبة الثلاثينية، حديثها عن وضع المستشفيات الآن في غزة، مؤكدة أنه الوضع الأصعب على الإطلاق في تاريخ القطاع المحتل.

الصحة العالمية تحذر

قبل أيام، حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، من أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، حيث أن المستشفيات لا يتوفر لها سوى بضع ساعات من الكهرباء كل يوم، ما ينعكس بالخطر على أصحاب الأمراض المزمنة في ظل تعطيل تقديم الخدمات الصحية الأساسية لمرضى السرطان وأمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية.