الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اللاجئين بمخيم شمال الضفة الغربية

استمرت انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري في إطار عملية «السيوف الحديدية»، التي شنتها حكومة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى».

استشهاد 13 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 5 أطفال جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس في مخيم نور شمس بطولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في هجومها المخيم لمدة 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، استهدف جنود الاحتلال خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا.

ووفقا لموقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فإن مخيم نور شمس للاجئين يقع في الشمال الغربي من الضفة الغربية المحتلة، ويبعد حوالي 3 كيلومترات عن شرق مركز مدينة طولكرم.

استهداف فلسطينيين بطائرة مسيرة

أمس الخميس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مخيم نور شمس بطولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، فيما قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، طه إيراني، إن قوات الاحتلال حاولت

كما قال شهود، إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر أمس الخميس، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة دارت بين عدد الفلسطينيين وقوات الاحتلال.