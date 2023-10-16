ارتفاع عدد شهداء طولكرم إلى 8.. و«الأونروا»: الفلسطينيون يشربون مياها ملوثة

استشهد شاب فلسطيني يدعى رامي بلال حسان «33 عاما» جنوب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال يوم الجمعة الماضي، وفقا لما أعلنته مستشفى «الشهيد ثابت ثابت الحكومي»، ليترفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضي إلى 8، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي قطاع غزة، سقط شهداء جدد في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما سقط شهداء جدد في غارات للاحتلال على حي الزيتون ومنطقة الكرامة وخان يونس والشجاعية، وفقا لما ذكره قناة «القاهرة الإخبارية»

مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية

كما استهدفت غارات جديدة لجيش الاحتلال، عدة مناطق في قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال، قصف منزلا قرب مسجد السنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت إدارة مستشفى «خان يونس»، توقف مولد المستشفى عن العمل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود.

«الأونروا»: سكان غزة يشربون مياها ملوثة

بدورها، أشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، إلى أن سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ لجنة الأمن الوطني، وافقت على تخفيف قيود اقتناء الأسلحة النارية.