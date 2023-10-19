نائب: «طوفان الأقصى» نتاج لأطول احتلال بالتاريخ شهد كل أنواع القمع

قال أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث يوم 7 أكتوبر هو نتاج لأطول احتلال في التاريخ، ونتاج للدولة الإسرائيلية وتكبرها ومعاملاتها للفلسطينيين في كل أنواع القمع والضغط النفسي عليهم، وما نشاهده أسبوعيا ويوميا من اقتحام المسجد الأقصى ومعاملات إسرائيل مع الجانب الفلسطيني.

الفلسطينيون يعانون بشدة

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أن الفلسطينيين في هذه الأثناء يعانون معاناة شديدة، معاناة مرفوضة بشكل قاطع وتتعلق في قتل الأطفال والنساء والجانب الإنساني وهو جانب كل إنسان يرفض أن يقتل طفلاً أو سيدة في المجتمع كله.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تظهر قوتها الحقيقية كدولة محورية في الشرق الأوسط، وتهتم بالشأن العادل للقضية الفلسطينية، لافتا أن حل القضية الفلسطينية هو الحل الأمثل لإنهاء هذا الصراع وهو ما تؤكده الدولة المصرية والقيادة السياسية.

عدم وضوح الحل

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم في غزة هو نتيجة لعدم وضوح ووجود الحل الذي يرضي الجانبين وينهي سلسلة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة.