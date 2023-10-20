صلاة الغائب على الشهداء ووقفة تضامنية في شمال سيناء لدعم الفلسطينيين

يؤدي أهالي شمال سيناء، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تشهد المحافظة عدة وقفات تضامنية مع الفلسطينيين في ميدان الساعة ومعبر رفح البري، عقب الصلاة في مسجدي بئر العبد والعريش.

صلاة الغائب في مسجدين بشمال سيناء

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه ستقام صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة عقب صلاة الجمعة في مسجدي النصر بالعريش والمحطة في بئر العبد، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة، وهناك وقفة تضامنية وصلاة الجمعة في معبر رفح البري لعدد من النشطاء والأحزاب السياسية والأهالي.

أحزاب سياسية تشارك في ميدان الساعة

بدوره أكد المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن أعضاء الحزب والكوادر والهيكل التنظيمي للحزب، سيشاركون مع أهالي المحافظة والأحزاب السياسية الأخرى في الوقفة التضامنية بعد صلاة الجمعة في ميدان الساعة بوسط العريش.

فيما أكد يسري جاسر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن هناك أعددا كبيرة من الأحزاب السياسية ستشارك في الوقفة لدعم قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن، وتضامنا مع أهالي غزة، لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وتحركت حافلات تحمل الأهالي من ميدان النصر بالعريش باتجاه معبر رفح منذ الصباح الباكر، وذلك للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

31 شاحنة مساعدات تصل إلى العريش

وفي ذات السياق، أكد الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، القيام بتفريغ الشاحنات التي وصلت فجر اليوم إلى مدينة العريش، وعددها 31 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والإنسانية، لمساعدة أهالي قطاع غزة، وتنظيم المعونات التي تصل لنقلها لمعبر رفح.

وقال خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه جار تفريغ المساعدات وتحميلها على باكيتات، وذلك لسهولة نقلها إلى معبر رفح البري، ومن بين المساعدات التي وصلت 11 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية من إحدى شركات الأدوية المصرية، بخلاف 12 شاحنة من بنك الطعام محملة بكمية من المواد الغذائية والطبية، و8 شاحنات من الهلال الأحمر المصري محملة بكمية من الكراسي المتحركة والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والخيام والمستلزمات الأخرى.

تفريغ الشحنات ونقلها إلى مخازن المحافظة

وأوضح الدكتور رائد عبد الناصر منسق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه وصلت أمس طائرة مساعدات من روسيا وباكستان إلى مطار العريش، وتم تفريغ الشحنات ونقلها إلى مخازن المحافظة، لتكون جاهزة لنقلها إلى معبر رفح البري.