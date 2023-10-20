أسماء 6 مساجد في كفر الشيخ ستؤدي صلاة الغائب على أرواح شهدائنا بفلسطين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المساجد التي ستؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، اليوم الجمعة البالغ عددها 120 مسجداً في محافظات الجمهورية، ومنها محافظة كفر الشيخ التي جرى تخصيص 6 مساجد بها، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

أسماء مساجد كفر الشيخ التي تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

ووفقاً لما حدٌدته الوزارة فإنّ مساجد محافظة كفر الشيخ التي تؤدي صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين، كالتالي:

1- مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

2- مسجد سيدي طلحة بمدينة كفر الشيخ.

3- مسجد الملك بمدينة كفر الشيخ.

4- مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

5- المسجد الكبير بسيدي سالم.

6- مسجد السلاهيب بالحامول.

مصدر: التنبيه على الأئمة بالالتزام بأداء صلاة الغائب

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه جرى التنبيه على الأئمة في المساجد التي حدّدتها الوزارة بالالتزام بأداء صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين، لافتاً أنّه سيتم متابعة ذلك من خلال غرفة عمليات المديرية.

كيفية صلاة الغائب على الميت

وأوضح المصدر، أنّ صلاة الغائب كصلاة الجنازة، وهي صلاة تُصلى على من مات ببلد آخر بعيداً عن بلده وأهله وأصدقائه وتكون هذه الصلاة بأنّ يصطف المصلون، ويُكبر الإمام تكبيرات صلاة الجنازة، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ويقرأ الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، أما بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ويُسلم بعد التكبيرة الرابعة.

وقرّرت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في أكثر من 120 مسجداً من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

الأوقاف: إقامة صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في 120 مسجداً

وأصدرت وزارة الأوقاف المصرية، بيانًا رسميًا لها قالت فيه: «مواساةً لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله عز وجل أنّ يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته، وأنّ يسكنهم فسيح جناته، وأنّ يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأنّ يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأنّ يعجل برفع الكرب عنهم».