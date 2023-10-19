«مستقبل وطن» يعلن 9 توصيات لمؤتمر دعم فلسطين بحضور الأحزاب السياسية

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عددا من التوصيات التي خرج بها مؤتمر دعم فلسطين، الذين نظمه الحزب، بحضور ومشاركة مختلف الأحزاب والكيانات السياسية.

«مستقبل وطن» يُصدر 9 توصيات لدعم فلسطين

وقال الحزب في بيان أن التوصيات هي:

- الدعم والتأييد المطلق للموقف المشرف لمصر بقيادة الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين على حساب دول الجوار والأمن القومي العربي.

- دعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر من أجل وقف نزيف الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات لقطاع غزة ووقف التصعيد تمهيدا لاستئناف عملية السلام

- الرفض الكامل لسياسات العقاب الجماعي والتهجير والإبادة من إسرائيل ضد فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

- تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية انفجار الوضع في الأراضي المحتلة لإصراره على مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية.

- دعوة الأحزاب المشاركة في المؤتمر للتنسيق فيما بيننا للتواصل مع الأحزاب الكبرى في دول التأثير بالقضية حول الدعم لغزة ووقف المأساة ضد شعبها ووقف جرائم الحرب.

- سرعة دعوة كافة الهيئات البرلمانية للأحزاب والكيانات المشاركة لاجتماع لوضع خطة تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وتوحيد الدعم الدولي لإجبار إسرائيل على وقف مكينة القتل

- تشكيل لجنة من أمانات الإعلام داخل الكيانات المشاركة لإطلاق حملة الكترونية موحدة بلغات عديدة لفضح جرائم الاحتلال وحقوق فلسطين

- تنسيق الجهود بين المتشاركين لإطلاق عريضة دولية مفتوحة للتوقيع الكترونيا من الحزبيين والبرلمانيين عالميا لوقف جرائم إسرائيل واستئناف السلام.

- تشكيل لجنة تقصي حقائق داخل النواب لتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها الكيان في حربه على غزه وتسجيل المواقف المتخاذلة لدول أخرى بشأن ملف حقوق الإنسان.