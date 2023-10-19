«مستقبل وطن» ينظم «مؤتمر دعم فلسطين» بمشاركة أحزاب وكيانات سياسية

نظم حزب مُستقبل وطن «مؤتمر دعم فلسطين» بمُشاركة الأحزاب والكيانات السياسية «حُماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المُؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي»، بحضور نحو 1500 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المُشاركة.

تبادل مُمثلي الأحزاب والكيانات، إلقاء الكلمات المُؤيدة والداعمة للموقف المصري وتصريحات القيادة السياسية، بشأن الأزمة الفلسطينية، والتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا، وإدانة الإعتداءات والجرائم الوحشية على الفلسطينيين المدنيين.

واختتم المؤتمر النائب أحمد عبدالجواد «نائب رئيس حزب مُستقبل وطن وأمين التنظيم»، مُستعرضا توافق كل الأحزاب والكيانات المُشاركة على خروج المؤتمر بتوصيات فاعلة.