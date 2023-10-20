استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لبرج سكني بدير البلح كتب: محمد أيمن سالم 11:17 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023 دير البلح - غزة أفادت مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بمقتل 5 شهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في دير البلح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: كنيسة الروم تبعد أمتاراً قليلة من مستشفى المعمداني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة: عائلتي تعيش مع 12 عائلة أخرى في منزل برفح مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح أصبح محط أنظار العالم «القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان بغزة «القاهرة الإخبارية»: اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس بالضفة الغربية القاهرة الإخبارية غزة فلسطين دير البلح بقلم محمد أيمن سالم