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استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لبرج سكني بدير البلح

كتب:

محمد أيمن سالم
11:17 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
دير البلح - غزة

دير البلح - غزة

أفادت مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بمقتل 5 شهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبرج سكني في دير البلح.

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